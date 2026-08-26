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26 августа, 16:49

Транспорт

Фирменный поезд Саратов – Москва станет двухэтажным

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

Фирменный поезд № 9/10, курсирующий между Москвой и Саратовом, с 14 сентября станет двухэтажным и получит название "Огни Саратова". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Благодаря двухэтажным вагонам вместимость состава вырастет на 40%. Теперь за один рейс в нем смогут проехать до 776 пассажиров.

В состав поезда войдут вагоны купе, СВ, вагон-бистро, а также штабной вагон со спецкупе и люкс. Все они оборудованы системами климат-контроля, розетками и биотуалетами.

Дизайн экстерьера поезда отсылает к известной песне: снаружи на вагонах "зажглись" огни знаменитых саратовских фонарей. В РЖД добавили, что большая часть вагонов уже прибыла в вагонный участок Саратов-Пассажирский, где для обслуживания составов оборудовали новую смотровую канаву.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество пассажирских поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми. С 26 августа, в частности, начал курсировать двухэтажный состав.

Собянин отметил, что Ярославское направление остается самым загруженным. По его словам, уже заменено 40% пригородных поездов, а следующим этапом станет обновление составов дальнего следования. Сейчас на маршруте ходят шесть поездов, в августе добавляются еще два. В результате количество пассажирских мест увеличится на треть.

Первые серийные поезда для ВСМ выпустят в 2028 году

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