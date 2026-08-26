В США полиция застрелила студента, постучавшего не в ту дверь

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В штате Пенсильвания 22-летний студент колледжа Гленн Пишер погиб от пули полицейского после того, как случайно постучал в дверь не того дома. Об этом сообщает телеканал CBS.

В тот вечер молодой человек находился в баре вместе с друзьями, после чего компания решила продолжить вечеринку в доме неподалеку. Пишер отправился туда один. Его мать Эрин в беседе с журналистами предположила, что он мог ошибиться адресом из-за того, что дом расположен в лесистой местности.

Владельцы дома вызвали полицию, заявив о попытке взлома. Приехавшие стражи порядка застали студента на заднем дворе. Как пояснили в прокуратуре округа Монтгомери, там произошла стычка, в результате которой молодой человек получил смертельное огнестрельное ранение.

Мать погибшего обвиняет полицейских в том, что те сразу применили оружие, не использовав для задержания, например, электрошокеры. Однако полицейские ограничиваются заявлениями о продолжающемся расследовании.

Ранее в Швеции неизвестный мужчина проник в школу с мечом и нанес нескольким людям травмы. На место прибыли полицейские, которые застрелили нападавшего. Состояние пострадавших и обстоятельства инцидента не раскрываются.

