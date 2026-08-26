Друг регбийного арбитра Брызгалина подтвердил, что слышал о его депрессии

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Бывший судья и знакомый регбийного арбитра Алексея Брызгалина Игорь рассказал, что слышал о его депрессии. Об этом он рассказал в беседе RT.

Игорь отметил, что они дружили и вместе работали в судейской бригаде, но давно не общались. О психологическом состоянии Брызгалина он знает только со слов других людей. Также собеседник журналистов слышал, что у него был "срыв или психоз", связанный с работой.

В частности, Брызгалин переживал из-за проблем в карьере. Он был директором, но его убрали с этой должности. Затем работал тренером в спортивной школе, а также был директором школы олимпийского резерва, откуда его также уволили.

После этого он стал старшим тренером, но и на этой работе не задержался. Брызгалин пытался устроиться в академию, но его не взяли.

Игорь также отметил, что в судействе есть возрастное ограничение – до 50 лет. Когда Брызгалину было 47, его начали притеснять.

"Я думаю, что он переживал из-за всего этого", – добавил бывший судья.

Предварительной причиной смерти Брызгалина стало самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Также выяснилось, что арбитр состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает РИА Новости.

Мужчина был найден мертвым в своей квартире на Косинской улице на востоке в столице в среду, 26 августа. Точные обстоятельства его смерти выяснят правоохранители.

С 2007 по 2019 год Брызгалин был одним из четырех лучших регбийных судей России. В 2021 году Федерация регби признала его лучшим российским судьей. Начиная с 2003 года и до реорганизации в 2022-м он возглавлял СШОР № 103 "Южное Тушино".

