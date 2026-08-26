Москвичи смогут увидеть лунное затмение в прямом эфире 28 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Роскосмос" совместно с сервисом "Яндекс Погода" организует прямую трансляцию лунного затмения, которое произойдет ранним утром 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Наблюдательная площадка в этом году размещена в поселке Янтарном Калининградской области – одной из самых западных точек России, на побережье Балтийского залива.

Эфир начнется в 05:30 по московскому времени на платформе MAX. Если позволят погодные условия, зрители смогут увидеть, как Луна погрузится в тень Земли на рассветном небе и приобретет характерный красный оттенок.

Ведущим трансляции выступит автор астрономических снимков Николай Вдовин, известный по программе "Астрограф". Он расскажет о хронологии затмения, объяснит последовательность фаз и поделится интересными фактами о естественном спутнике Земли.

Подключиться к трансляции могут в том числе москвичи, которые, как рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), не увидят явления в столице.

Как пояснили ученые, в момент затмения Луна будет находиться за горизонтом. Тень Земли пройдет по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 по московскому времени, однако на большей части территории России в это время уже взойдет Солнце.

По словам специалистов, для наблюдения затмения необходимо, чтобы спутник Земли был на небе, но в данном случае это условие не выполняется. Хотя иногда Луну и Солнце можно увидеть одновременно, в день затмения это невозможно, поскольку при этом явлении Солнце и Луна должны находиться в противоположных секторах неба, а Земля – между ними.

Данное затмение станет последним в 2026 году. При этом в 2027-м оба лунных затмения ожидаются полутеневыми. Ближайшее полное лунное затмение, которое смогут наблюдать все жители России, произойдет только 31 декабря 2028 года.

Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов сообщал, что почти полностью, на 96%, тень Земли покроет Луну в 07:13. По его словам, чем западнее регион страны, тем лучше затмение будет видно. Рассмотреть полный цикл удастся жителям Северной и Южной Америки.

