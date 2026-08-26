26 августа, 18:09Происшествия
ТРЦ "Донецк Сити" с людьми внутри получил разрушения в результате удара ВСУ
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Донецк Сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил сотрудник следственных органов СК.
По его словам, удар был нанесен по гражданской инфраструктуре Донецка. В настоящее время сотрудники СК работают на местах обстрелов.
ТРЦ "Донецк Сити" является крупнейшим торгово-развлекательным центром города площадью более 115 тысяч квадратных метров.
Ранее ВСУ атаковали Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке в ДНР. Удар пришелся на храм в Центрально-Городском районе города. В числе пострадавших – священнослужители и волонтеры.
Согласно данным МИД РФ, за 7 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 46 мирных жителей РФ, еще 364 человека получили ранения. Всего по гражданским объектам на российской территории украинские военные выпустили не менее 7 462 боеприпасов.