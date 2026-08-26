Дело о теракте завели после удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств инцидента, а также типа и модели использованного БПЛА.

Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР 26 августа. Транспортное средство с 15 пассажирами в тот момент находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

