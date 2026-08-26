Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 18:27

Происшествия

Три человека погибли после схода селевого потока в Тибете

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Три человека погибли после схода селевого потока утром 26 августа в уезде Гьиронг в районе города Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на оперативный штаб.

По предварительным данным на 20:00 по местному времени (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.), 265 человек пропали без вести. Точное число пострадавших уточняется, поисково-спасательная операция продолжается.

Сель сошел около 10:30 (05:30 по московскому времени. – Прим. ред.) со стороны Непала и затронул район КПП "Гьиронг". Китайские власти направили к месту бедствия 249 пожарных и спасателей, а также 325 сотрудников инженерно-спасательных подразделений с техникой. В районе введен второй уровень государственного реагирования на геологическую катастрофу.

Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов) на спасательные работы и помощь пострадавшим. В район бедствия также направили 30 тысяч единиц гуманитарного имущества.

В этот же день в Непале произошло наводнение. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува.

Жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в их числе – 291 иностранец, среди которых 105 – граждане Индии. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры не фиксировали обращений от туристов из России в Непале.

В АТОР заявили, что в Непале нет организованных российских туристов

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика