Три человека погибли после схода селевого потока в Тибете

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Три человека погибли после схода селевого потока утром 26 августа в уезде Гьиронг в районе города Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на оперативный штаб.

По предварительным данным на 20:00 по местному времени (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.), 265 человек пропали без вести. Точное число пострадавших уточняется, поисково-спасательная операция продолжается.

Сель сошел около 10:30 (05:30 по московскому времени. – Прим. ред.) со стороны Непала и затронул район КПП "Гьиронг". Китайские власти направили к месту бедствия 249 пожарных и спасателей, а также 325 сотрудников инженерно-спасательных подразделений с техникой. В районе введен второй уровень государственного реагирования на геологическую катастрофу.

Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов) на спасательные работы и помощь пострадавшим. В район бедствия также направили 30 тысяч единиц гуманитарного имущества.

В этот же день в Непале произошло наводнение. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува.

Жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в их числе – 291 иностранец, среди которых 105 – граждане Индии. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры не фиксировали обращений от туристов из России в Непале.