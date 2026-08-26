РСТ заявил об отсутствии обращений от россиян после наводнения в Непале

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Туроператоры не зафиксировали обращений от туристов из России в Непале, где произошло наводнение. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там отметили, что сейчас на основных туристических маршрутах в Непале несезон, а организованных туристов там всегда немного. Больше всего путешественников посещают страну осенью, начиная с конца сентября.

По информации РСТ, в прошлом году Непал посетили свыше 15 тысяч россиян. Это приблизительно на 10% больше, чем в 2024-м. При этом российский турпоток в основном формируется за счет самостоятельных путешественников.

О наводнении в северных районах Непала стало известно 26 августа. Там пропали без вести 384 туриста, включая 291 иностранца. К настоящему моменту известно о восьми жертвах стихии. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

