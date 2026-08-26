В ГД предложили послевоенный бэби-бум как основу решения демографической проблемы

Фото: Москва 24/Анна Селина

Для решения демографической проблемы России необходимо взять за основу опыт послевоенного бэби-бума и 1960-х годов, заявила Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, Россия не раз переламывала мировые тенденции, поэтому мнение о том, что страна вписана в глобальные процессы, высказывают те, кто плохо ее знает. Россия не будет равняться на зарубежные процессы, подчеркнула депутат.

Главным мотиватором для создания семей и рождения детей она назвала решение жилищного вопроса: в 1960-х появлялись хрущевки, которые обеспечили семьи квартирами.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если решить главную базовую потребность – предоставление жилья, это станет мощным мотиватором для создания семей и рождения детей.

Парламентарий предложила расширить программу "Молодая семья", которая предусматривает социальную недвижимость для семей до 35 лет. В Москве она работает в формате субсидии.

"Нужно расширить эту программу, восстановить очередь среди молодых семей на недвижимость, обеспечить социальным, бесплатным или арендным жильем, построенным за счет государства", – пояснила Останина.

Она также раскритиковала ипотечный механизм, отметив, что большая часть денег уходит банкам и застройщикам, а "ярмо несет человек". При этом 90% материнских сертификатов тоже уходит на ипотеку.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Зачем нужны посредники? Надо строить социальное жилье напрямую за бюджетный счет, создать государственные строительные компании и выдавать жилье исходя из очередей. Без развитой экономики не получится развить строительство недвижимости и социальную сферу. Нужно дополнительно инвестировать в экономику: прогрессивный НДФЛ, национализация природных ресурсов, возврат предприятий из офшоров. Если власть готова решить проблемы, это даст дополнительные триллионы рублей.

Депутат также обратила внимание на качество жизни и продолжительность ее как части демографической политики: нужно платить медикам и учителям достойную зарплату, чтобы "молодежь-бюджетники" поехали в деревню, где они создадут семьи и родят детей.

"Россия всегда шла своим путем, и в демографической политике мы не будем идти в хвосте мировых тенденций – мы пойдем в фарватере и зададим тренд всему миру", – заключила Останина.

Ранее сообщалось, что в 2026 году мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже. Если тенденция сохранится, к 2056 году численность населения планеты достигнет пика в 9 миллиардов, а затем пойдет на снижение.

