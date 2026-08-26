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26 августа, 13:41

Технологии

Мессенджер WB Chat стал доступен для пользователей в бета-версии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер WB Chat стал доступен пользователям в режиме бета-тестирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RWB.

В компании уточнили, что сервис имеет базовый функционал для обсуждения покупок, а в перспективе он будет использоваться для связи с брендами и продавцами, а также работы с сервисами маркетплейса Wildberries.

Отмечается, что WB Chat изначально тестировался внутри организации. Теперь присоединиться к нему могут покупатели при регистрации через WB ID.

Ранее Wildberries первым среди российских маркетплейсов начал тестировать функцию, отмечающую ИИ-контент в отзывах. Система будет помечать фотографии, если есть подозрение, что они были созданы с применением искусственного интеллекта. Так покупатели будут понимать, насколько реально отзывы демонстрируют товар.

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