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01 июля, 10:23

Экономика

Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств "Еаптека"

Фото: depositphotos/stasokulov

Объединенная компания Wildberries-Russ (RWB) купила контрольную долю в интернет-сервисе "Еаптека", который позволяет приобретать лекарства и товары для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Решение о покупке данного актива было принято в рамках стратегии по развитию направления "RWB Здоровье" и разработке цифровой платформы здоровья, которая объединит медицинский и фармацевтический маркетплейсы.

Управляющий директор "RWB Здоровье" Анастасия Карпова отметила, что медикаменты и товары для здоровья уже продаются на Wildberries. Компания хочет не только увеличить ассортимент, но и расширить доступ покупателей к лекарствам.

При этом у производителей медикаментов появится возможность воспользоваться инфраструктурой "RWB Здоровье" для контакта с покупателями.

"Сделка обеспечит RWB партнерством с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказанных на платформе товаров. Ожидается, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны", – сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что договор о покупке контрольной доли в интернет-сервисе был подписан в процессе реализации партнерской программы, в рамках которой на Wildberries с августа 2025 года появилась возможность приобретения лекарств, БАДов, медтехники, косметики и иных товаров "Еаптеки".

Ранее компания Wildberries&Russ приобрела агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Сделка уже закрыта, все юридические вопросы согласованы. В компании пояснили, что это позволит ускорить доставку заказов клиентам более чем в 100 городах, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири.

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