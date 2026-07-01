НПЦ имени Соловьева получил статус Сотрудничающего центра ВОЗ

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Московский Научно-практический центр (НПЦ) имени З. П. Соловьева получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) статус сотрудничающего центра по вопросам здоровья головного мозга. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время это единственное в мире учреждение с таким статусом в данной области. Она отметила, что НПЦ имени Соловьева – один из ключевых элементов московской системы психиатрической и ментальной помощи. Центр накопил значительный клинический и научный опыт, а также собрал передовые наработки в нейронауках.

Статус сотрудничающего центра ВОЗ подтверждает лидирующие позиции учреждения в области болезней мозга и дает ряд новых возможностей, в том числе прямой доступ к международным научным исследованиям и совместную работу с экспертами организации.

"Москва официально становится общемировой площадкой, где будут формироваться отечественные и глобальные стандарты лечения и диагностики болезней мозга, разрабатываться новые подходы. Для жителей столицы это означает максимально быстрое внедрение в реальную клиническую практику самых современных научных достижений", – указала заммэра.

НПЦ имени Соловьева сотрудничает с ВОЗ на протяжении многих лет. В частности, его эксперты помогали готовить резолюции по эпилепсии в 2015 и 2022 годах, а также участвовали в разработке Глобального плана действий по эпилепсии и другим неврологическим расстройствам на 2022–2030 годы. План был предложен Россией и получил поддержку всех государств – членов ВОЗ.

Сотрудники центра регулярно выступают в роли экспертов на крупных форумах, участвуют в формировании клинических рекомендаций, организуют международные конференции, публикуют статьи. Кроме того, трижды – в 2014, 2019 и 2025 годах – они удостаивались премии мэрии Москвы в области медицины за исследования в сфере эпилепсии и стрессовых расстройств.

Именно достижения НПЦ в области нейронаук стали основанием для его выдвижения Минздравом РФ в роли кандидата в Сотрудничающие центры ВОЗ и одобрения этого статуса Европейским региональным бюро и Штаб-квартирой организации. В новом статусе проекты НПЦ будут реализовываться с учетом программ ВОЗ, а результаты исследований центр будет представлять на совместных мероприятиях.

Работа центра сфокусирована на эпидемиологии болезней мозга, изучении механизмов заболеваний, анализе биологических и социальных факторов риска, оптимизации диагностических и лечебных стратегий, а также программах здорового долголетия.

Ключевыми задачами остаются внедрение новых разработок в систему здравоохранения Москвы и России, продвижение отечественной науки в мире и укрепление международного сотрудничества.

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