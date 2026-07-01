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01 июля, 09:49

Регионы

Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя

Фото: MAX/"Приморский край"

Полицейские и сотрудники Госохотнадзора поймали во Владивостоке медведя, который переплыл Амурский залив. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Алексей Суровый.

Сведения о прогуливающемся по району Эгершельд медведе поступили утром 1 июля. Изначально сообщалось, что хищник мог приплыть с полуострова Песчаного.

Суровый предположил, что медведь переплыл залив со стороны поселка Тавричанка или Берегового, где расположены охотугодия и национальный парк "Земля леопарда". По его словам, животные часто переплывают на острова.

Он также рассказал, что хищника было сложно отыскать, так как он пытался скрыться в кустах. В результате медведя удалось обезвредить с четвертого раза. Три других дротика не попали в него.

Животное уже погрузили в специальный контейнер для перевозки. При этом Суровый отметил, что медведь выглядел уставшим.

Ранее семья медведей разрыла кладбище домашних животных в Приамурье. По словам очевидцев, крупная медведица пришла на кладбище с двумя медвежатами.

Животные раскопали захоронение, съели часть тушек, а остальное перетащили и привалили травой, землей и валежником. При этом звери не тронули отдельные могилы, видимо, не почувствовав запаха, уточнил другой житель Амурской области.

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