Соседка рассказала о подозреваемых в убийстве студента из Омска

Суд арестовал шестерых подозреваемых в жестоком убийстве студента из Омска. По официальным данным, юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом. В подробностях и возможных причинах случившегося разбиралась Москва 24.

"Должен был им деньги"

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Тело 20-летнего студента-историка Александра Трипутеня нашли на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта в Омской области. Мама юноши заявила о пропаже сына 21 июня, после чего его искали полиция и волонтеры.

В преступлении подозревают шесть человек, в том числе двух девушек, – всех их отправили под арест. По версии следствия, 20 июня преступники связали Трипутеню руки и ноги скотчем, а затем переместили к заброшке. Там они били молодого человека ножом в шею и грудь, из-за чего он умер на месте. Чтобы скрыть следы, тело обернули мусорными мешками и спрятали в яме.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что подозреваемые серьезно подготовились к убийству. Среди прочего, они разработали план, приобрели скотч, перчатки и пакеты, а также позаботились о собственном алиби.

По данным региональной прокуратуры, некоторые подозреваемые прибыли в Омск из Санкт‑Петербурга и Екатеринбурга. Незадолго до этого они познакомились с Александром в Сети.





из сообщения пресс-службы прокуратуры Омской области По их словам, молодой человек должен был им деньги. Эта версия проверяется, так как никто из них не может назвать точную сумму. Все они безработные и не учащиеся.

В пресс‑службе регионального следственного управления СК РФ уточнили ТАСС, что до преступления жертва виделась со своими убийцами вживую, но знакомы они были недолго.

"Конечно, он не поехал вдруг с первыми встречными куда-то на пустырь", – пояснил собеседник агентства.

Также в СК добавили, что в качестве основной версии рассматриваются неприязненные отношения. При этом в объединенной пресс-службе омских судов рассказали журналистам, что студента заманили в безлюдное место "для передачи золотого самородка".

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). За это предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного. Судя по кадрам из зала суда, одна из подозреваемых утверждала, что не причастна к случившемуся.





подозреваемая в убийстве студента в Омской области Конкретно я не убивала этого человека, я в тот момент находилась просто рядом. Но я не была за его убийство, и я не знала даже, что это произойдет.

В защиту другой подозреваемой, которая живет в Омске, адвокат передал суду подборку школьных грамот и благодарственных писем, подчеркнув ее активную волонтерскую работу. Однако СМИ утверждают, что, будучи местной жительницей, она могла содействовать в подборе безлюдного места для убийства.

"Спокойный, добрый человек"

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать убитого студента Елена Трипутень рассказала РИА Новости, что ее сына могли заманить на место преступления только хорошо знакомые ему люди.

"Несмотря на то что сын уже не ребенок, ни разу в жизни не ночевал у друзей. Чуть темнело, я его просила возвращаться с прогулок. Если куда-то уходил, каждые полчаса присылал мне сообщения", – сказала женщина.

По ее словам, за сутки до случившегося Александр отдыхал с друзьями в кафе, откуда пришел в хорошем расположении духа. Об угрозах или шантаже молодой человек не говорил, хотя обычно делился с близкими практически всем. Мама юноши отметила, что не знает никого из подозреваемых. При этом место, где его нашли, находится в 15 километрах от города.





мать погибшего Он туда на такси ехал. Знаю точно: к неизвестным людям он бы так далеко не отправился. Молодежными сходками он не интересовался, драться не умел.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Александр Трипутень был третьекурсником исторического факультета и отличался спокойным дружелюбным характером.

"Он был очень домашним, у нас с ним были доверительные отношения <...>. Но в тот день, уйдя на прогулку, он мне не отписался. Я выждала час, позвонила ему, но он не ответил. Такого никогда не было", – рассказала журналистам мама погибшего.

Соседи семьи также рассказали РЕН ТВ о характере юноши.

"Он очень спокойный, добрый человек. Пройдет, поздоровается. Знаю его с малых лет. Они очень скромно жили", – поделилась одна из них.

Одногруппница молодого человека Мария в беседе с RT отметила, что тот был активным студентом.





Мария одногруппница погибшего В учебе успевал. Говорил, что он с детства знал, кем будет по профессии. Ему нравилось то, что он делал. Он не был забитым, но и прямо выскочкой не был. Не ругался ни с кем, друзей у него много было. За что его убивать?

По ее словам, коллектив одногруппников предполагает, что причиной убийства могла стать влюбленность, о которой юноша не рассказывал. Источник издания также отметил, что у Александра якобы был роман с одной из задержанных девушек, однако в региональном СК эту версию опровергли.

Церемония прощания с молодым человеком состоялась 30 июня. Как сообщил корреспондент РИА Новости, на прощании собралось несколько десятков человек.

"Он, как и все мужчины, разумеется, хотел быть значимым, хотел быть опорой для близких и родных. Он мечтал поступить на истфак, мечтал работать преподавателем истории. Посещал различные клубы допобразования, клуб юного историка", – сказал журналистам одногруппник юноши.

При этом СМИ выяснили, что подозреваемые в преступлении несколько дней жили в арендованной квартире. Их соседка назвала компанию молодых людей подозрительной.





соседка подозреваемых в убийстве студента в Омске Ходили в черной одежде. Я их предупреждала, мол, жилье сняли парень с девушкой, почему вы сюда ходите по пять-шесть человек. Они на днях бешено орали с балкона.

Как сообщила бабушка одного из подозреваемых в беседе с 78.ru, ее внук раньше проживал в Китае, а после возвращения работал в Ставрополе. Перед поездкой в Омск он приехал к родственникам в Улан-Удэ для оформления наследства, затем в Санкт Петербург, а уже оттуда – в город, где жил погибший.

Женщина подчеркнула, что раньше внук не отличался агрессивным поведением.

"Он даже ругаться не умеет. Очень мягкий, интеллигентный человек", – подчеркнула женщина.

По словам бабушки, ее внук интересовался историей и политикой. При этом в Поднебесной он не обзавелся близкими друзьями и преимущественно общался с единомышленниками в интернете, периодически встречаясь с ними в разных городах России. Однако, чем конкретно занимался ее внук в последнее время, женщина не знает. Она тяжело переживает ситуацию и не может поверить в причастность родного человека к произошедшему.

