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30 июня, 07:19

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Основной версией убийства омского студента стали неприязненные отношения

СК назвал основную причину убийства студента в Омске

Фото: МАХ/"Суды Омской области"

Основной причиной убийства омского студента считается личная неприязнь, возникшая во время общения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по области.

При этом рассматриваются разные версии случившегося, в том числе конфликт из-за финансов. Расследование продолжается, проводятся следственные мероприятия. В частности, сотрудники регионального СК уже выезжали на место происшествия для проверки показаний обвиняемых.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Омской области Михаила Зайцева доклад о ходе расследования дела.

Молодой человек ушел из дома в Омске и не вернулся 21 июня. После этого было написано заявление в полицию. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории возле Сыропятского тракта.

Позднее была установлена группа из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет, которая входила в круг общения студента. Среди них были две девушки. Выяснилось, что злоумышленники из корысти заманили молодого человека на пустырь, связали, несколько раз ранили его ножом, а после попытались спрятать тело.

При этом группа напавших тщательно готовилась к преступлению, в том числе продумала алиби. Также известно, что они специально приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга для убийства студента.

Задержанные не были знакомы с потерпевшим. Они познакомились друг с другом недавно в Сети. Предположительно, юноша должен был им деньги. Четверо из шести злоумышленников уже арестованы. Ходатайства в отношении еще двух обвиняемых находятся на рассмотрении суда. Им изберут меру пресечения 30 июня.

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