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29 июня, 14:46

Происшествия

Суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве студента в Омске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Четырех из шести подозреваемых в жестоком убийстве студента в Омске арестовали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

"Суд <...> постановил избрать четверым обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с содержанием в СИЗО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайства в отношении еще двух обвиняемых находятся на рассмотрении суда. В региональном СУ СК России уточнили, что им изберут меру пресечения 30 июня.

Студент из Омска ушел из дома и не вернулся, информация о его пропаже поступила в полицию 21 июня. Спустя 5 дней тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории возле Сыропятского тракта.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых. По предварительным данным, они заманили жертву на пустырь, пообещав отдать золотой самородок, связали и нанесли ножевые ранения.

Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, в том числе продумали алиби. Также известно, что для этого они специально приехали в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Предположительно, юноша должен был им деньги. Также рассматривается возможность совершения заказного убийства.

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