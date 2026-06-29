В Омске нашли тело пропавшего студента и задержали семерых подозреваемых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правоохранители обнаружили тело студента, который пропал на прошлой неделе в Омске. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Информация о том, что молодой человек ушел из дома и не вернулся, поступила полиции 21 июня. Через пять дней на заброшенной территории, расположенной возле Сыропятского тракта, было найдено его тело с признаками насильственной смерти.

Во время оперативно-разыскных мероприятий оперативники выявили группу из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет, которые входили в круг общения студента. Выяснилось, что из корысти злоумышленники заманили молодого человека на пустырь, связали, несколько раз ранили его ножом, а после попытались спрятать тело.

Кроме того, было установлено, что к преступлению злоумышленники тщательно приготовились. В частности, они составили план, а для его реализации приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также подозреваемые создали себе алиби.

"Подозреваемые, водворены в изолятор временного содержания, собранные оперативниками материалы переданы в следственный органы", – заключила Волк.

Ранее пропавшая в Кемерове 12-летняя девочка была найдена мертвой с признаками насильственной смерти.

В полицию 27 июня обратилась женщина с заявлением об исчезновении ребенка, который ушел из дома утром 25-го числа и не вернулся. В результате полицейские обнаружили тело несовершеннолетней на кладбище в том же районе города.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Преступник попытался скрыть следы и сжечь тело, однако его личность удалось установить. Им оказался 54-летний местный житель, который уже был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности ребенка. Мужчина освободился из колонии в мае.

