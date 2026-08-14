14 августа, 21:46Экономика
Чупа-чупсы начнут маркировать в России
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Правительство России включило карамель на палочке, известную как чупа-чупсы, в перечень сладостей, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на официальном сайте публикации правовых актов.
Согласно документу, в правила маркировки отдельных сладостей вносится дополнение – новый подпункт "м". Он распространяется на карамель шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте.
Поправки также уточняют, что если первичная упаковка не маркирована, то маркировка наносится на вторичную потребительскую упаковку при ее наличии.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии предложила маркировать детское и лечебное питание. Свое предложение организация объяснила нарушениями, которые были зафиксированы в рамках проверок такой продукции. Например, исследования показали, что в некоторых случаях выявили использование запрещенного в подобных продуктах красителя кармин, а также превышение содержания витаминов и минералов, белки животного происхождения, чей ввоз запрещен.