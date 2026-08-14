Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 21:46

Экономика

Чупа-чупсы начнут маркировать в России

Фото: 123RF.com/dragastefentiu

Правительство России включило карамель на палочке, известную как чупа-чупсы, в перечень сладостей, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на официальном сайте публикации правовых актов.

Согласно документу, в правила маркировки отдельных сладостей вносится дополнение – новый подпункт "м". Он распространяется на карамель шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте.

Поправки также уточняют, что если первичная упаковка не маркирована, то маркировка наносится на вторичную потребительскую упаковку при ее наличии.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии предложила маркировать детское и лечебное питание. Свое предложение организация объяснила нарушениями, которые были зафиксированы в рамках проверок такой продукции. Например, исследования показали, что в некоторых случаях выявили использование запрещенного в подобных продуктах красителя кармин, а также превышение содержания витаминов и минералов, белки животного происхождения, чей ввоз запрещен.

Читайте также


властьэкономика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика