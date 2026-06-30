В Госдуме предложили запустить программу фудшеринга в магазинах

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В российских магазинах предложили запустить программу фудшеринга – бесплатной раздачи качественных продуктов за 2–3 дня до окончания срока годности. Такую инициативу озвучил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что его партия уже много лет добивается запуска программы фудшеринга.

Миронов также предложил поставить в каждом магазине "социальные полки", с помощью которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бы бесплатно брать молоко, сметану, мясо, рыбу и прочие продукты.

"Программы фудшеринга давно существуют во многих странах, и нам тоже надо системно подходить к этому вопросу", – приводит РИА Новости слова Миронова.

Депутат добавил, что магазины можно освобождать от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

Ранее ФАС попросили проверить производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции из-за практики шринкфляции – скрытого уменьшения объема и веса товаров при сохранении цены.

В России также предложили ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, в том числе для колбасы и чипсов. По мнению общественников, это поможет снизить потребление продуктов с высокой степенью промышленной переработки и долю фальсификата в молочной продукции.