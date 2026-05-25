Политика

Депутаты попросили ФАС проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров

Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) попросили проверить производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции из-за практики шринкфляции – скрытого уменьшения объема и веса товаров при сохранении цены. Соответствующее обращение направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что его партия уже вносила в Госдуму законопроект, который бы обязал магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр и так далее. Тем не менее инициатива была отклонена.

"Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене", – приводит ТАСС слова парламентария.

Слуцкий отметил, что практика шринкфляции широко распространилась в России и затрагивает в основном товары повседневного спроса. Производители уменьшают объем продукции, но сохраняют прежний внешний вид упаковки и цену товара. Например, объем упаковок молока могут снижать с 1 литра до 900–950 миллилитров, сливочного масла – с 200 граммов до 180 или 150 граммов, плиток шоколада – со 100 граммов до 90 или даже 75 граммов.

Такая практика вводит покупателей в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей, отметил глава ЛДПР.

Ранее в Госдуме призвали провести разъяснительную работу с производителями мороженого и исключить необоснованное подорожание этого продукта, так как, по мнению депутатов, объективных оснований для этого на сегодняшний день нет.

Между тем ФАС предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. По мнению службы, для сдерживания изменения стоимости на продукцию нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи.

