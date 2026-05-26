26 мая, 09:55

Политика

Рубио заявил, что Лавров передал через него послание Путина Трампу

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал ему во время телефонного разговора послание Владимира Путина для американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера (25 мая. – Прим. ред.) я говорил с ним (с Лавровым. – Прим. ред.) <...> и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", – сказал Рубио в ходе общения с прессой.

Телефонный разговор политиков непосредственно касался ситуации на Украине. В частности, Лавров поставил американскую сторону в известность, что российские силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.

Вместе с тем глава МИД упомянул достигнутые в Анкоридже договоренности двух стран по кризису, выразив сожаление, что путь к установлению мира подрывают киевский режим и европейские лидеры.

Сам же Рубио подтвердил стремление Вашингтона содействовать прекращению конфликта. Он отметил, что переговоры с Украиной не ведутся, но США готовы выполнить конструктивную роль и оказать поддержку, как только для этого появится возможность.

