Табун лошадей похитили в Омской области

Табун лошадей в количестве 14 голов похитили в Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина и рассказал о краже. Сумма причиненного материального ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что нанятый заявителем водитель перевозил животных из Курганской области. Из-за непогоды пришлось остановиться в Фомихе Исилькульского района. Там потерпевший попросил помощи у местного жителя в передержке животных в его загоне.

На следующий день сельчанин заявил, что лошади якобы убежали, однако их нашли другие граждане и за 500 тысяч рублей готовы предоставить информацию о местонахождении. После этого пострадавший обратился в полицию.

После общения с полицейскими хозяин указал, где находятся пропавшие животные. Причины своего поступка он не назвал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в столичном районе Коптево мужчина украл из зоомагазина чилийскую белку. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 33-летний житель Москвы. Украденного грызуна он передал своему отцу, однако животное погибло. Возбуждено уголовное дело.

