В ГД внесен проект обращения к ООН из-за атаки ВСУ на Старобельск

Комитет ГД по международным делам внес в нижнюю палату парламента проект обращения к ООН и парламентам мира из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Об этом заявил глава профильного комитета Леонид Слуцкий.

"Это варварский теракт и военное преступление неонацистского украинского режима без срока давности против мирных граждан", – цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий проект обращения будет рассмотрен депутатами на заседании 27 мая. Отсутствие реакции на обращение ГД станет прямым соучастием зверств украинских неонацистов, добавил он.

В самом тексте говорится, что киевский режим терпит поражение на поле боя, поэтому, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения. Также парламентарии призывают потребовать прекратить военное, материальное и финансовое снабжение режима,



Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы России начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Подчеркивалось, что это станет ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

