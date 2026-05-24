Лантратова заявила, что ВСУ ждали выбегающих из общежития в Старобельске детей

ВСУ ждали детей, выбегающих из здания общежития в Старобельске ЛНР, чтобы нанести удары, рассказала прибывшая к месту трагедии уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что для удара было использовано 16 беспилотников, и что атака на учебное заведение была целенаправленной. Она также добавила, что погиб 21 ребенок, а более 60 получили ранения. При этом ВСУ продолжали атаковать колледж, пока проводилась спасательная операция.

"Насколько цинично и лицемерно было, когда, несмотря на то, что под завалами доставали детей, несмотря на то, что родители не уходили с места, а ждали возможность увидеть своих детей живыми, со стороны Украины снова и снова атаковали это место. Настолько атаковали, что просто было невозможно продолжать спасательные работы", – подчеркнула Лантратова.

На место трагедии прибыли иностранные журналисты. Омбудсмен отметила, что они сами определят, сколько пробудут в городе. Россия, в свою очередь, будет фиксировать все преступления. При этом она указала на то, что стороны зарубежных структур было показано "абсолютное лицемерие".

Ранее ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Пострадали 63 человека.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Позже стало известно, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.

