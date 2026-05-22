22 мая, 09:52

Происшествия

В ЛНР 35 человек пострадали после удара по колледжу в Старобельске

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, из-за чего пострадали 35 человек. Об этом в MAX заявил глава республики Леонид Пасечник.

По слова Пасечника, в момент удара в учебном заведении находились 86 детей от 14 до 18 лет. Спасатели продолжают разбор обрушений, под завалами еще остаются люди. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

При этом сотрудники МЧС извлекли из-под завалов уже трех человек, заявили в пресс-службе ведомстве. Их передали бригаде скорой медицинской помощи.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что под завалами находятся более 10 студентов и преподавателей, а по данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, – до 18 человек.

Ранее три мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по Шебекинскому округу Белгородской области. В Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали двое молодых людей. Еще один мирный житель пострадал в поселке Маслова Пристань в результате атаки FPV-дрона на "Газель".

Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

