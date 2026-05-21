Все массовые мероприятия в Сызрани отменены до конца недели из-за ударов БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Все массовые мероприятия в городе Сызрани Самарской области отменены до конца недели из-за атак БПЛА. Об этом говорится на странице администрации городского округа в MAX.

"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий", – отметили в мэрии.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате налета украинских беспилотников на Сызрань. Также несколько жителей города получили травмы.

В целом в ночь на 21 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Крымом, Калмыкией и акваторией Каспийского моря.

