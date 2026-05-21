21 мая, 09:51

Происшествия

Житель Лефортова задержан за развратные действия в отношении двух детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель столичного района Лефортово задержан за развратные действия в отношении двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошел 16 мая на детской площадке, которая находится на Солдатской улице. По данным ведомства, мужчина совершил развратные действия в отношении двух мальчиков 2011 года рождения. Об этом дети рассказали родителям, которые сразу же обратились в полицию.

Личность злоумышленника была оперативно установлена. Им оказался житель Лефортова 1964 года рождения. Его задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине уже предъявлено обвинение. В настоящее время он арестован. Теперь проверяется его причастность к совершению иных аналогичных преступлений в Москве.

Ранее в городе был задержан другой мужчина по обвинению в развращении детей. По версии следствия, в январе 2024 года злоумышленник 1987 года рождения начал переписываться в Сети с 11-летней девочкой. Спустя время он стал принуждать ребенка, чтобы та высылала ему интимные снимки и видео.

Затем во время личной встречи мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. В октябре 2025 года злоумышленник аналогичным образом поступил с 13-летней девочкой. 

В результате мужчину удалось задержать и предъявить ему обвинение по статье "Иные насильственные действия сексуального характера", "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", а также "Развратные действия".

