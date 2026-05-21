21 мая, 10:17

Технологии

На портале mos.ru заработал спецпроект "Ваш навигатор по налогам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спецпроект "Ваш навигатор по налогам" заработал на mos.ru. Он позволяет горожанам узнать все об оплате налогов, легализации дохода и предлагает план действий по защите трудовых прав, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сейчас все больше москвичей становятся частными предпринимателями. При этом не всем известно, как правильно и быстро платить налоги. Новый сервис покажет им, что данный процесс не такой сложный, как они себе представляют. Он также поможет защитить их доходы и сделать прозрачными отношения представителей бизнеса с государством.

Спецпроект предлагает рассмотреть примеры жизненных ситуаций, связанных с налогами. Например, горожане узнают об оплате налогов при сдаче имущества в аренду, ограничениях и легализации дохода при работе на себя.

Кроме того, навигатор предупреждает об опасности неофициального трудоустройства, которое не дает никаких социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получения налоговых вычетов. Спецпроект предоставит план действий на случай, если работодатель не хочет заключать письменный трудовой договор или требует оформить статус самозанятого.

Налоги являются основным источником доходов столичного бюджета. Эти средства помогают развивать в городе инфраструктуру, науку, образование, искусство, здравоохранение и многое другое.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин рассказал, как получить налоговый вычет за покупку жилья. Он подчеркнул, что правило распространяется как на готовую квартиру, так и на строящийся дом. Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить возврат, составляет 2 миллиона рублей на человека.

