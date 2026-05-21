21 мая, 09:56

На северо-западе Москвы построили восемь социальных объектов за счет бюджета

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние пять лет на северо-западе Москвы построили восемь социальных объектов за счет Адресной инвестиционной программы рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все здания возведены с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Их суммарная площадь составляет порядка 180 тысяч квадратных метров, обратил внимание вице-мэр.

В их числе новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты находятся в районах Хорошёво-Мнёвники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино.

"Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг", – отметил Ефимов.

Например, осенью прошлого года состоялось открытие Митинского дворца бракосочетания, площадь которого превышает 2,9 тысячи "квадратов". Первый этаж здания вмещает кабинеты для подачи заявлений, вестибюль и холл, а на втором расположились два зала регистрации брака, которые могут принять до 50 гостей одновременно.

Вместе с тем среди соцобъектов, построенных в округе, – четыре спортивных комплекса общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, продолжил глава Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Одним из них стал уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме. В нем размещены основная и тренировочная ледовые арены, залы для хореографии, бросковый зал для хоккеистов и универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, в здании есть залы для общей физической подготовки, падл-тенниса, единоборств, тренажерный зал, комнаты отдыха для спортсменов и зона общественного питания.

Помимо этого, в СЗАО были построены два медицинских объекта – инфекционный лечебно-диагностический комплекс площадью почти 94 тысячи квадратных метров на территории инфекционной клинической больницы № 1 в Покровском-Стрешневе, а также поликлиника для взрослых площадью более 11,5 тысячи "квадратов" в Строгине.

Ранее стало известно, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. На его территории будут места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы и административные помещения.

