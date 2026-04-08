В Котловке построят детскую поликлинику на 560 посещений в смену

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Котловка на Нагорной улице появится новая детская поликлиника. Объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

"Пятиэтажное здание ориентировочной площадью 7 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета. Внутри, помимо лечебного отделения, оборудуют зоны реабилитации, а также функциональной диагностики. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы", – рассказал вице-мэр.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, учреждение оснастят современным оборудованием, а для пациентов создадут комфортную среду с зоной ожидания, игровым пространством для детей и понятной навигацией. Также проект предусматривает безбарьерную среду и энергоэффективные решения.

Функционально здание разделят по этажам. На первом разместят дежурного врача, кабинеты приема анализов, выдачи справок и направлений, а также зону реабилитации и буфет. Там же откроется молочно-раздаточный пункт.

На втором этаже будут работать педиатры, отделения профилактики и вакцинации. Третий отведут под прием профильных специалистов и функциональную диагностику. Четвертый займут реабилитационные зоны, а на пятом разместят отделение лучевой диагностики и административные помещения.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят – высадят деревья и кустарники, обустроят освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха и велопарковку.

Ранее в московских поликлиниках запустили проект "Умная госпитализация". Он способствовал сокращению сроков от получения направления до госпитализации в 1,5 раза.