08 апреля, 15:53

Город

В Котловке построят детскую поликлинику на 560 посещений в смену

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Котловка на Нагорной улице появится новая детская поликлиника. Объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

"Пятиэтажное здание ориентировочной площадью 7 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета. Внутри, помимо лечебного отделения, оборудуют зоны реабилитации, а также функциональной диагностики. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы", – рассказал вице-мэр.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, учреждение оснастят современным оборудованием, а для пациентов создадут комфортную среду с зоной ожидания, игровым пространством для детей и понятной навигацией. Также проект предусматривает безбарьерную среду и энергоэффективные решения.

Функционально здание разделят по этажам. На первом разместят дежурного врача, кабинеты приема анализов, выдачи справок и направлений, а также зону реабилитации и буфет. Там же откроется молочно-раздаточный пункт.

На втором этаже будут работать педиатры, отделения профилактики и вакцинации. Третий отведут под прием профильных специалистов и функциональную диагностику. Четвертый займут реабилитационные зоны, а на пятом разместят отделение лучевой диагностики и административные помещения.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят – высадят деревья и кустарники, обустроят освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха и велопарковку.

Ранее в московских поликлиниках запустили проект "Умная госпитализация". Он способствовал сокращению сроков от получения направления до госпитализации в 1,5 раза. Столичные власти непрерывно работают над развитием городской медицины, делая ее более удобной.

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

