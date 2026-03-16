Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 13:23

Общество

Проект "Умная госпитализация" запустили в столичных поликлиниках

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В столичных поликлиниках запустили новый проект "Умная госпитализация", который уже поспособствовал сокращению сроков от получения направления до госпитализации в 1,5 раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что власти города в непрерывном формате работают над развитием московской медицины, делая ее более удобной и ориентированной на индивидуальные потребности пациентов.

"И сегодня я хочу рассказать о новом проекте "Умная госпитализация", который стартует во всех московских поликлиниках и стационарах. Ежегодно более полумиллиона москвичей нуждаются в оказании плановой помощи в медицинских учреждениях города", – отметила она.

В случае, если врач принимает решение о переводе пациента на плановое лечение в стационар, ему необходимо внести данные о больном в единую информационную систему, представляющую собой общее информационное пространство, доступное врачам всех поликлиник и стационаров.

В результате профильные специалисты в городских стационарах заочно анализируют каждый клинический случай и вносят свои рекомендации по лечению, включая сроки консультации и госпитализации.

"На это отводится небольшой срок, по истечении которого пациент в своей электронной истории болезни, своей электронной медицинской карте видит все предложения стационара: какие сроки, какие условия", – обратила внимание Ракова.

Далее больным предоставляется возможность выбора подходящего стационара, направление в который формируется автоматически. Однако не все пациенты могут принимать решения самостоятельно, поэтому их лечащий врач из поликлиники выступает координатором и сопровождает на каждом этапе плановой госпитализации.

Помимо этого, существуют особо сложные пациенты, госпитализация которых требует участия ведущих внештатных специалистов. Этот процесс охватывает тысячи медицинских работников и десятки тысяч пациентов, что делает его чрезвычайно сложным, подчеркнула заммэра.

"Поэтому мы занимались проектом более двух лет, экспериментируя, отрабатывая различные нюансы. И сейчас уже видим, что проект приносит колоссальные результаты", – добавила она.

В частности, количество людей, получивших направление на госпитализацию, но не явившихся, сократилось более чем на треть. Таким образом, 90% выданных направлений в стационар теперь заканчиваются плановой госпитализацией.

Помимо этого, общее число пролеченных в стационарах пациентов в 2025 году увеличилось на 100 тысяч по сравнению с 2023 годом.

"Мы очень надеемся, что этот проект понравится и врачам, и пациентам. Он позволит большему количеству москвичей вовремя получать необходимую и плановую медицинскую помощь и жить полноценную и счастливую жизнь", – заключила Ракова.

В настоящее время в медицинской сфере столичные врачи используют более 60 ИИ-сервисов для диагностики по 43 направлениям, рассказывал ранее Сергей Собянин. Например, в 2025 году появились два новых сервиса для выявления множественных переломов, а также ИИ-сервис саммаризации данных электронной медицинской карты, подготовивший уже более 17 миллионов сводок для врачей.

Кроме того, пациенты с помощью ИИ-ассистента Алисы внесли в ЭМК более 100 тысяч записей о состоянии здоровья и управляют записями на прием к врачу.

медицинаобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика