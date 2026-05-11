11 мая, 21:34

Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, два беспилотника атаковали поселок Октябрьский Белгородского округа, в результате удара дрона о крышу получил ранения 18-летний юноша. К нему прибыла бригада скорой помощи, однако их атаковал второй вражеский БПЛА. Трое медиков получили баротравмы.

Всего было атаковано четыре муниципалитета региона, подчеркнул Гладков.

Ранее девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Тогда взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась.

