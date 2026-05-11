Более 6,5 тыс человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в День Победы

Более 6,5 тысячи человек посетили праздничные мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"К 9 Мая мы подготовили обширную программу для пассажиров. Традиционно организовали прямую трансляцию Парада Победы на медиаэкранах в городском транспорте, украсили подвижной состав и провели патриотические акции", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках праздника артисты проекта "Музыка в метро" исполнили композиции военных лет, а сотрудники Транспортного комплекса дарили пассажирам георгиевские ленты. Кроме того, прошел концерт "Синий платочек Победы" от благотворительного фонда "Русская земля".

При этом свыше 270 тысяч человек посмотрели трансляцию Парада Победы на Красной площади более чем на 34 тысячах медиаэкранов, установленных в московском метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этом году показ впервые стал доступен и в салонах пригородных маршрутов проекта "Москва – область".

Помимо трансляции парада, до 14 мая включительно пассажиры могут увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника. В программе – материалы о роли Московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны.

