Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 20:49

Транспорт

Свыше 270 тыс человек посмотрели Парад Победы на экранах столичного транспорта

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 270 тысяч человек посмотрели трансляцию Парада Победы на Красной площади более чем на 34 тысячах медиаэкранов, установленных в московском метро, трамваях, автобусах и электробусах, заявил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году показ впервые стал доступен и в салонах пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Ликсутов отметил, что прямые трансляции значимых событий стали доброй традицией. Например, Парад Победы в прямом эфире показывают с 2019 года.

Он добавил, что пассажиры следили за ходом парада в режиме реального времени: в вагонах метро трансляцию увидели более 160 тысяч человек, а в наземном городском транспорте – трамваях, автобусах и электробусах – к эфиру присоединились еще свыше 110 тысяч зрителей.

Уточняется, что помимо трансляции парада, с 8 по 14 мая включительно пассажиры могут увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника. В программе – материалы о роли Московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны, а также о станциях, архитектурное оформление которых посвятили Великой Победе. В их числе – "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии и "Таганская" Кольцевой линии.

Кроме того, в эфире рассказывают о памятниках участникам Великой Отечественной войны, включая обелиск "Москва – город-герой". Образовательную часть дополняют ролики, которые подготовили партнеры Московского транспорта.

Ранее сообщалось, что на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в выходные, 9, 10 и 11 мая, временно изменится график движения поездов. Уточнялось, что это связано с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.

Читайте также


транспортгородДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика