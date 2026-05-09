Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра новым премьер-министром страны

Парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра новым премьер-министром страны. Результаты голосования озвучила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Согласно подсчетам, было 140 голосов "за", 54 голоса "против", а также 1 воздержавшийся. После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.

Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку – не позднее 31 мая. Выступая на первом заседании парламента нового созыва, он отметил, что тот не имеет права занимать свой пост, так как в последние годы покрывал правонарушения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Мадьяр заявил, что Шуйок не должен мешать демократическому обновлению Венгрии. По словам нового премьера, президент, вместо того чтобы служить гарантом конституции и соблюдения законности, не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой областях.

"Тамаш Шуйок сегодня говорил о том, что он представляет всю нацию, и говорил о верховенстве права. Он забеспокоился об этом впервые за последние два года, хотя молчал, когда премьер-министром был Виктор Орбан", – сказал Мадьяр, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

По мнению нового премьера, Шуйок не принял мер, когда "Орбан угрожал судьям", "правительство использовало спецслужбы против крупнейшей оппозиционной партии" и происходили "растраты государственных средств".

Мадьяр утверждал, что Шуйок не стал препятствовать принятию антиконституционных законов и не сопротивлялся правовой тирании.

Вместе с тем премьер отметил, что новое правительство Венгрии инициирует ограничение сроков нахождения в должности премьер-министра. Кроме того, будет произведен "всесторонний пересмотр конституционной системы Венгрии" для исключения повышенной концентрации власти. Кроме того, Мадьяр заявлял, что хотел бы конституционно ограничить количество премьерских сроков двумя.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. В результате партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55. Глава победившей партии Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.