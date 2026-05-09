Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

09 мая, 17:42

Ушаков заявил, что Путин отмечал готовность встретиться с Зеленским в Москве

Позиция Владимира Путина о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского для разговора не изменилась, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Дипломат назвал старыми и звучавшими в прошлом сигналы, переданные от Киева премьером Словакии Робертом Фицо, отметив, что эти сигналы "передавались через многих лиц", в частности, через американского лидера Дональда Трампа.

"Что он передает? А потом это все зависает в воздухе", – подытожил непостоянство Киева помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что российский президент много раз говорил, что если Зеленский хочет, "пусть звонит в Москву", Россия готова принять его и провести переговоры.

Также помощник президента подчеркнул, что не считает реальной встречу Путина с Трампом в Китае. Уточнялось, что американский лидер посетит Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Фицо в ходе визита в Москву может передать Путину послания от Зеленского. По словам Ушакова, никакого послания не было – премьер Словакии лишь подробно информировал Путина, что он обсуждал с украинским лидером.

Фицо, прибыв в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, возложил к Могиле Неизвестного Солдата венок из алых гвоздик, который был украшен бело-сине-красными лентами. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

Помимо этого, он выразил радость по поводу того, что присутствует в российской столице на праздновании Дня Победы и может отдать дань павшим солдатам Красной Армии. В свою очередь, Путин выразил Фицо благодарность за визит в Москву на День Победы несмотря на все сложности.

