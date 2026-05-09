Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 20:33

В мире

В Минздраве Испании заявили, что лайнер MV Hondius отправится в Нидерланды

Фото: AP Photo/Arilson Almeida

Лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам и проведения эвакуации пассажиров отправится с частью экипажа в Нидерланды, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Согласно информации, полученной от судоходной компании, 30 членов экипажа останутся на борту, а 17 сойдут на берег, уточнила министр. Также отмечалось, что эвакуировать необходимо граждан 23 стран.

По данным главы ведомства, затем лайнер продолжит путь курсом на Нидерланды, где "будет проведена полная дезинфекция" в соответствии с международными протоколами.

Ожидается, что судно прибудет к берегам Испании 10 мая в период с 04:00 до 06:00 по местному времени (с 06:00 до 08:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Гарсия добавил, что первыми на берег сойдут подданные Испании. Все пассажиры будут выходить в масках.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом сведений о пострадавших россиянах пока не поступало.

Предположительно, заболевание могло распространиться от семейной пары из Нидерландов, которая заразилась от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

Пациентов с подозрением на хантавирус госпитализировали в странах Западной Европы

Читайте также


за рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика