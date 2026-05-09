Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 19:02

Спорт

Президиум ФДР назначил Дмитрия Морозова главным тренером сборной РФ по дзюдо

Фото: РИА Новости/Салават Камалетдинов

Дмитрий Морозов назначен главным тренером национальной сборной страны. Он сменил Виталия Макарова, покинувшего должность по личным обстоятельствам, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России (ФДР).

Президент ФДР Сергей Соловейчик заявил, что Морозов руководит резервом, имеет большой опыт работы в команде, в том числе под руководством Эцио Гамбы. В настоящее время он постоянно работает вместе со сборной.

"Мы убеждены: олимпийский опыт Дмитрия Евгеньевича, его профессионализм и человеческие качества позволят сделать следующий шаг в развитии нашего олимпийского дзюдо", – добавил он.

Морозову 52 года. За время профессиональной карьеры он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1998 года в весовой категории до 90 килограммов, а также серебряным и бронзовым призером Универсиад, выступал на Олимпийских играх в Сиднее.

В 2012 году он возглавил мужскую сборную России, а после работал с женской национальной командой. В 2016 году Европейский союз дзюдо признал Морозова лучшим мужским тренером года. Он является кавалером медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и ордена Дружбы.

Ранее английский футбольный клуб "Челси" уволил Лиама Росеньора, который был назначен на должность главного тренера команды в начале января. Теперь исполнять обязанности основного тренера до конца сезона будет Калум Макфарлейн.

Читайте также


спорт

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика