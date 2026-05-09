Бывший президент США Барак Обама находится в панике и надеется получить дополнительную защиту. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Президент Обама, стоящий за мистификацией Russiagate (якобы вмешательство России в выборы президента США 2016 года. – Прим. ред.), в панике выходит из тени, надеясь, что международная известность обеспечит ему дополнительную защиту", – написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, в котором канадский лидер приветствовал Обаму на встрече в Торонто.

Глава национальной разведки Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о "вмешательстве" России в выборы в 2016 году летом 2025 года. Электронные послания указывают на тот факт, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

При этом за несколько месяцев до этого разведка США не фиксировала намерений или возможности со стороны России вмешаться в выборы. Работы по подготовке нового доклада начались уже после победы американского президента Дональда Трампа.