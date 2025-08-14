США рассекретили письма о "вмешательстве" России в выборы

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о "вмешательстве" России в выборы в 2016 году.

Документы принадлежат работавшим при бывшем президенте Бараке Обаме главам разведывательных ведомств.

"Недавно рассекреченные электронные письма <…> показывают, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о (вмешательстве. – Прим. ред.) России", – написала Габбард в соцсети X.

Уточняется, что экс-директор Нацразведки в своем письме главам Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ) призывает их "пойти на компромисс с общепринятыми методами работы" ведомств, а также как можно скорее завершить расследование.

Как подчеркнула Габбард, за несколько месяцев до этого разведка США не отмечала намерений или возможности со стороны России вмешаться в выборы. Работы по подготовке нового доклада начались уже после победы президента США Дональда Трампа.

При этом ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Ранее спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм указал в своем докладе, что ФБР не нужно было организовывать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно основано на недоказанных фактах. Служба использовала другие стандарты оценки относительно возможности вмешательства в кампанию 2016 года.

Утверждалось, что бюро воспользовалось сырыми, неизученными и неподтвержденными данными. СМИ также обращали внимание, что оценка американской разведки могла быть политически мотивированной.

Сам Трамп называл крупнейшим скандалом фальсификацию о его "сговоре с Россией". По его словам, авторы скандала должны быть наказаны.