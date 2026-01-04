Пациентка частной клиники в Москве умерла после процедуры

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве девушка умерла после проведения медицинских и косметологических процедур в частной клинике, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 января в частной клинике на Токмаковом переулке. Состояние пациентки резко ухудшилось после проведения процедур. Девушку госпитализировали в одну из городских больниц, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

На месте случившегося работают следователи. Уточняется, что будет изъята необходимая служебная и медицинская документация. Также назначается ряд судебных экспертиз, в числе которых и медицинская.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – часть 2 статьи 109 УК РФ.

В столичной прокуратуре добавили, что пациентке было 38 лет. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что во время плановой операции в частной клинике во Владивостоке умер 31-летний мужчина. Следователями была организована проверка. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.