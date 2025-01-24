Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска

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Специалисты Росздравнадзора проверят обстоятельства гибели 50-летней женщины во время операции в одной из частных клиник подмосковного Подольска, сообщается в телеграм-канале службы.

Женщина погибла во время операции по удалению межпозвоночной грыжи, отмечают в Росздравнадзоре со ссылкой на СМИ.

Ранее врачи одного из медицинских учреждений Красногорска достали из желудка 16-летней девушки зубную щетку, которую она случайно проглотила. Инородный предмет вызывал боль и тошноту. Медики успешно провели операцию, которая длилась 30 минут, и достали щетку через пищевод.

