24 января, 16:00Происшествия
Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска
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Специалисты Росздравнадзора проверят обстоятельства гибели 50-летней женщины во время операции в одной из частных клиник подмосковного Подольска, сообщается в телеграм-канале службы.
Женщина погибла во время операции по удалению межпозвоночной грыжи, отмечают в Росздравнадзоре со ссылкой на СМИ.
Ранее врачи одного из медицинских учреждений Красногорска достали из желудка 16-летней девушки зубную щетку, которую она случайно проглотила. Инородный предмет вызывал боль и тошноту. Медики успешно провели операцию, которая длилась 30 минут, и достали щетку через пищевод.