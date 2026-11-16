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Четверо мужчин задержаны по подозрению в нападении на дом 77-летней жительницы деревни Новой Слободы в городском округе Щелково, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Возраст злоумышленников – от 43 до 56 лет. По данным ведомства, в частный дом проникли трое мужчин в балаклавах, отжав оконную раму. Хозяйку привязали простынями к кровати, осмотрели дом и нашли сейф. Чтобы получить ключ, к горлу женщины приставили мачете, а к животу – электроутюг.

Однако желаемого они не получили, поэтому взломали хранилище ломом. Добычей стали около 100 тысяч рублей и золотые украшения, а общий ущерб превысил миллион рублей. С места преступления нападавшие уехали на автомобиле, за рулем которого находился их сообщник.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия". Трое участников задержанной группы ранее уже были судимы. Все фигуранты заключены под стражу. Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям в округе.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан 34-летний мужчина по подозрению в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Директор торговой точки рассказала полиции, что неизвестный пришел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и тем же способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

