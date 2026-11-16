Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы начали курсировать на маршрутах № 330 и с369 в Западном и Центральном административных округах столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новые экологичные маршруты охватывают семь районов города и обеспечивают удобные пересадки на 16 станций рельсового каркаса, отметил вице-мэр.

Маршрут № 330 МЦД Солнечная – Метро "Юго-Западная" – МЦД Солнечная проходит через районы Солнцево, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино, соединяя жилые кварталы со станциями метро и МЦД.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Маршрут № с369 Парк Фили – Метро "Маяковская", в свою очередь, связывает Филевский Парк с центральными районами Москвы – Пресненским, Арбатом и Тверским.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ликсутов отметил, что по будням на указанных маршрутах курсируют 14 электробусов. Замена автобусов электробусами повышает комфорт в поездках и благоприятно влияет на экологию города, подчеркнул он.

Ранее электротранспорт появился на маршрутах № е12 и 145. Первый проходит через четыре округа, охватывает восемь районов и связывает их с метро, МЦК и МЦД. Второй работает на юго-западе города, соединяя районы Обручевский, Коньково и Черемушки. По пути он проезжает четыре станции метро: "Университет Дружбы Народов", "Беляево", "Калужская" и "Воронцовская".