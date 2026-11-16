Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичную молодежь приглашают на финал спортивно-интеллектуального соревнования "Лига универов". 27 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер встретятся лучшие коллективы из Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московского авиационного института и других вузов города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом сезоне соревнование посвятили Году единства народов России. Например, в одном из отборочных туров ребята знакомились с культурой и традициями жителей разных регионов в формате квеста. В финал проекта вышли 30 студенческих команд", – рассказала Сергунина.

Теперь участников ждет несколько этапов испытаний. Им предстоит решить задачи на логику и знание истории Москвы, продемонстрировать свою силу, ловкость и выносливость и пройти полосу препятствий.

Завершится программа награждением победителей, выступлением музыкальной группы и танцевального коллектива. Онлайн-регистрация на мероприятие уже открыта.

"Лига универов" проводится в столице с 2019 года. Участие в ней приняли уже более 13 тысяч студентов. Лучшей в предыдущем сезоне стала команда Московского технического университета связи и информатики.

Кроме того, москвичи могут присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят по вторникам и четвергам в 19:00, а также в субботу в 10:00. Тренировка длится 60 минут. Прийти рекомендуется за 5–10 минут до начала, чтобы подготовиться и познакомиться с тренером.