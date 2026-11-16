Фото: depositphotos/stockufa​

Жительница США Сьюзен Янг Браун, отметившая 108-летие, рассказала о привычке, которая помогает ей сохранять здоровье и активность. Секрет долгой жизни она связывает с простыми упражнениями для ног, сообщает aif.ru со ссылкой на Today.

По мнению долгожительницы, регулярная физическая активность необязательно должна быть длительной или изнурительной. Особенно важно поддерживать силу мышц ног, так как от них зависит способность самостоятельно ходить, подниматься по лестнице, вставать со стула и сохранять устойчивость при движении.

В комплекс Браун входят два упражнения, которые легко выполнять дома. Первое – стойка на одной ноге возле стены: нужно удерживать равновесие в течение 5–10 секунд, затем сменить ногу. Рекомендуется сделать по три повторения на каждую сторону.

Второе упражнение выполняется с опорой на стену. Необходимо прижать к ней спину, слегка согнуть колени и задержаться в таком положении на 5–10 секунд. Достаточно повторить движение два-три раза.

Ранее 109-й день рождения отметила Ида Аньелло – старейшая жительница округа Монро в штате Нью-Йорк. Она раскрыла секрет долголетия: по ее словам, дело в божественном покровительстве, Бог "всегда был на ее стороне". Внучка при этом добавила, что бабушка всегда была активной, например, занималась ходьбой, играла в гольф и считала шаги.

