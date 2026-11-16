Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семь коротких рабочих недель ожидается в России в 2027 году, что на одну больше, чем в 2026-м. Это следует из производственного календаря.

Сокращенные недели запланированы в феврале (с 24-го по 26-е), марте (с 9-го по 12-е), дважды в мае (с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е), июне (с 15-го по 18-е), ноябре (с 1-го по 3-е) и декабре (с 27-го по 30-е).

В 2026 году в календаре было пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя. Последняя из них продлится с 28 по 30 декабря.

Ранее руководитель группы кадрового администрирования IT-рекрутинговой компании Анна Козулина сообщила, что отпуск в 2027 году можно увеличить, если добавить его к выходным и государственным праздникам. По ее словам, такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом.

Согласно статье 120, нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного отпуска, не включаются в число его календарных дней. При этом обычные выходные – субботы и воскресенья – такого преимущества не дают и считаются днями отпуска.

