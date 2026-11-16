Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Комплексное благоустройство 3-го проезда Подбельского завершилось в районе Богородское на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Специалисты привели в порядок около 17,6 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и проезжей части, а также нанесли дорожную разметку. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастили системой контрастного освещения.

Кроме того, вдоль проезда обустроили газоны, установили новые лавочки и урны. В работах было задействовано 19 единиц спецтехники, включая дорожные фрезы, асфальтоукладчики, катки, погрузчики и самосвалы.

Ранее в Богородском благоустроили Андреево-Забелинскую улицу. Там обновили около 6,3 тысячи "квадратов" проезжей части и тротуаров, нанесли дорожную разметку, оборудовали нерегулируемые пешеходные переходы системой контрастного освещения, поставили новые лавочки и урны.