Фото: losinyiostrov.ru

На экотропе в национальном парке "Лосиный остров" обнаружили "оленью копанку". Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в своем канале в мессенджере MAX.

"Необычную для городского жителя находку обнаружили сотрудники нацпарка на Лосиной биостанции. Рядом с Оленьей тропой, по которой гуляют туристы, пятнистые олени выкопали ямку, хорошенько разворошив опавшую листву", – говорится в публикации.

Отмечается, что в ноябре, когда свежей зелени почти нет, животные пытаются добраться до побегов и коры у основания деревьев, чтобы восполнить нехватку минералов. В частности, олени ищут сухие травы, жeлуди, корневища, лишайники.

По словам сотрудников "Лосиного острова", пятнистые олени находят еду даже под слоем листвы толщиной 10–20 сантиметров, а на помощь животным приходят отличный нюх и чувствительные губы.

Ранее в нацпарке бобры начали готовиться к зиме: животные делают запасы корма под водой и ремонтируют жилища. Кроме того, они прокладывают каналы и тропы. Зимой это помогает быстрее добираться до "уличных" запасов.