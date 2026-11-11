Фазаны в Парке Горького меняют оперение к зиме

Фото: пресс-служба Парка Горького

Семь фазанов, обитающих в Парке Горького в Москве, меняют оперение к зиме, а их рацион становится более насыщенным. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Алмазные и королевские фазаны живут в трех фазанариях: один расположен в Партере у Голицынского пруда, еще два – в Нескучном саду, у ротонды 800-летия Москвы и возле домика графа Орлова.

В парке отметили, что алмазные фазаны привычны к низким температурам, поскольку в дикой природе они обитают в горных районах Китая и Тибета, в том числе на высоте нескольких тысяч метров. Тепло птицам сохраняет оперение, а высокую температуру тела поддерживает интенсивный обмен веществ.

"Поэтому зимой важно не только подготовить вольер, но и обеспечить его обитателям достаточно питательный корм", – рассказали в пресс-службе.

В холодное время года рацион фазанов становится более насыщенным: сотрудники добавляют в корм больше семечек, а периодически дают вареное яйцо. Такое питание помогает птицам переносить зимние температуры.

После брачного периода у фазанов начинается линька, в ходе которой обновляются в том числе длинные хвостовые перья, а у алмазных фазанов – характерный "капюшон". К зиме оперение успевает отрасти, и холода птицы встречают, как говорят сотрудники парка, "при полном пере".

Также к зиме начали готовиться бобры в национальном парке "Лосиный остров". Животные срезают ветки осины и ивы и прячут их под водой – получается природный "холодильник" с кормом на всю зиму. Хатки и плотины они ремонтируют, а стены покрывают смесью ила и глины, чтобы внутри было тепло и безопасно.

